Xiaomi Book S: con questo prezzo adesso si ragiona

Con Xiaomi Book S hai un tablet con Windows 11 da 12,4 pollici versatile e potente. Portalo sempre con te e scopri tutte le performance che ha da offrire questo eccezionale dispositivo. Proprio adesso lo acquisti su Amazon a soli 459 euro, invece di 699 euro. Grazie a questo ordine risparmi esattamente 240 euro. Inoltre, puoi anche pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

Il suo display touch a schermo intero da 12,4 pollici è un vero spettacolo. Grazie alla tecnologia LCD con risoluzione WQHD+ da 16:10 visualizzi più informazioni e meglio, con dettagli mozzafiato. Leggero e portatile, è il tuo compagno ideale di viaggio, perfetto per infinite possibilità. Inoltre, acquistando Xiaomi Smart Pen diventa un foglio da disegno digitale. E con la tastiera lo sfrutti come notebook ovunque ti trovi.

Xiaomi Book S: a 459€ su Amazon è un vero affare

Con Xiaomi Book S acquisti un ottimo notebook 2 in 1. Windows 11 è stato ottimizzato per regalarti un’interazione perfetta e naturale sia in modalità computer che in modalità tablet. Il processore Snapdragon 8cx Gen 2 è l’innovativo chipset ARM a 64 bit di Qualcomm per i notebook, basato sul processo di produzione a 7nm. Ottieni così un notebook con prestazioni e durata di altissimo profitto, sempre un passo avanti.

Acquistalo ora a soli 459 euro, invece di 699 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.