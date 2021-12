Xiaomi brevetta un pieghevole con lo stilo

L'unico smartphone attualmente presente sul mercato che è pieghevole, dispone di uno schermo flessibile e supporta pure l'uso dello stilo è il Samsung Galaxy Z Fold 3. Prossimamente, però, l'offerta dovrebbe andare ad arricchirsi. Altri produttori, infatti, sembrano intenzionati a voler proporre questo genere di device, tra cui pure Xiaomi.

Xiaomi: al lavoro sul concorrente del Samsung Galaxy Z Fold 3

A suggerirlo è un recente brevetto depositato dall'azienda presso l‘USPTO e pubblicato proprio nel corso degli ultimi giorni. Nella documentazione viene rappresentato un dispositivo con meccanismo pieghevole e con cerniera dalle caratteristiche molto simili alla proposta di casa Samsung, con al seguito un pennino che sembra essere attaccato su un lato in maniera magnetica, mentre sul bordo opposto si trovano il pulsante di accensione e il bilanciere del volume.

Nel brevetto non sono contenute indicazioni su altre caratteristiche tecniche del prodotto. Inoltre, trattandosi per l'appunto di una proprietà intellettuale non è da dare per scontato il fatto che il device pensato da Xiaomi possa essere effettivamente messo in vendita, ma l'ipotesi non è neppure da escludere.

Da notare che la combinazione tra stilo e schermo flessibile rappresenta ancora una rarità che soltanto di recente sta mostrando segni di espansione. L'ampia superficie di uno smartphone pieghevole si presta bene all'uso di un pennino, ma un accessorio del genere richiede comunque particolari accortezze per poter essere realizzato.

Ad ogni modo, quello in questione non sarebbe l'unico smartphone pieghevole a cui Xiaomi starebbe lavorando. L'azienda cinese è infatti impegnata anche con un altro device dalle caratteristiche simili a quelle della serie Samsung Galaxy Z Flip, con un piccolo schermo all'esterno e uno schermo intero all'interno fruibile dopo averlo aperto capovolgendo.