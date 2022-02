Xiaomi Mesh System: Wi-Fi 6 a 3000Mbps ad un prezzo incredibile

Sicuro di voler continuare a destreggiarti tra stanze in cui il Wi-Fi è debole e instabile? Con lo Xiaomi Mesh System AX3000 puoi avere un sistema estremamente efficiente per coprire tutte le stanze di casa con la rete internet, ad un prezzo incredibilmente basso: solo 64 euro su Amazon, un vero e proprio affare.

Xiaomi Wi-Fi Mesh System AX3000: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto compatto, grazie alla sua forma a torre che consente di posizionarlo comodamente ovunque. Dispone di due antenne interne ad alto guadagno, che forniscono una velocità combinata di trasferimento fino a 3000Mbps. Questo lo rende perfettamente compatibile anche con le reti in Fibra, e può essere utilizzato con qualsiasi provider attualmente presente in Italia. Il protocollo utilizzato è quello Wi-Fi con una configurazione a due bande. La configurazione avviene tramite l’applicazione Xiaomi Home o Xiaomi Mi Home dalla quale gestire tutti i dispositivi connessi. La rete, infatti, può essere estesa in qualsiasi momento acquistando ulteriori nodi avendo il controllo completo da un’unica applicazione.

I dispositivi, infatti, sono forniti già preconfigurati in modo da essere immediatamente pronti all’uso. Non manca la funzione OFDMA che prioritizza in maniera intelligente la rete così da offrire le massime prestazioni per ogni dispositivo in base alla singola richiesta. La rete, inoltre, veicola i dispositivi verso il nodo più vicino in maniera del tutto automatica, così da poter ottenere il massimo in qualsiasi circostanza. La memoria estremamente generosa consente di collegare fino a 254 dispositivi contemporaneamente. Nel complesso un prodotto che seppur più economico, ha ben poco da invidiare alle soluzioni di fascia più alta.

Grazie ad uno sconto del 20%, lo Xiaomi Mesh System AX3000 è disponibile su Amazon a soli 63,99 euro con spedizione Prime.