Non solo 11T Pro: Xiaomi ha regalato alla gamma anche le versioni 11T e 11T Lite, entrambe calibrate su un bilanciamento prezzo/qualità che vuol dimostrare quanto interessante possa essere l'offerta Xiaomi in quel settore mobile che sta conquistando a passi da gigante. L'offerta disponibile fin dall'esordio su AliExpress rende il tutto ancora più intrigante.

Prima di leggere le specifiche, guarda il prezzo: 449 euro invece di 499 euro e tutto ciò a pochissimi giorni dall'esordio in Italia. Approfittane subito, perché questo è un terminale che dirà decisamente la sua nei mesi a venire.

Xiaomi 11T

Il Mi 11T è la versione standard della serie: 100 euro in meno rispetto alla versione Pro, 120 euro in più rispetto alla versione Lite, con due configurazioni disponibili per sposare tutte le esigenze: 8GB di RAM per entrambe, ma memoria declinata in due dimensioni:

128GB (449 euro)

256GB (499 euro)

Le specifiche non possono che stupirti, perché questo è l'obiettivo di Xiaomi: spiazzare. A partire dalla fotocamera da 108 MP, passando per lo schermo AMOLED 120Hz AdaptiveSync da 6,67 pollici, per finire con una batteria da 5000 mAh con turbo charging da 67W che in pochi minuti ripristina la piena carica dello smartphone. Caratteristiche praticamente in linea con la versione Pro, insomma, da cui si differenzia semplicemente per il processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra da 3GHz.

Tra le caratteristiche identitarie dell'11T v'è quel profilo “Cinemagic” che mette assieme tutto ciò che l'ormonale fotocamera è in grado di esprimere: una serie di servizi e funzioni pensate per la creatività, consentendo di girare video di alta originalità con pochi “tap”.

Il risultato complessivo è uno smartphone estremamente bilanciato, il cui prezzo (ancor più grazie all'offerta AliExpress) è un vero e proprio grido di battaglia contro la concorrenza. 108MP di ormoni sono tanta roba quando il sipario si alza sul progetto Cinemagic: per i creativi di tutto il mondo è questo un prospetto irrinunciabile, che regalerà opportunità continue per le proprie pagine social, per i propri ricordi, per i propri lavori e per la propria creatività.