Xiaomi Mi Router WiFi al MINIMO STORICO: velocità e potenza a soli 19€

Cerchi una connessione veloce e potente che raggiunga tutte le stanze di casa tua? Allora non perderti questo minimo storico davvero fantastico. In questo istante acquisti lo Xiaomi Mi Router WiFi 4A a soli 19,90 euro, invece di 54,90 euro. Un’occasione imperdibile da afferrare al volo che trovi solo su Amazon.

Sperimenta una connessione presente in tutta la casa e con una qualità davvero performata. Questo speciale dispositivo garantisce internet fino a un massimo di 64 device collegati contemporaneamente. Inoltre, con la rete a 5GHz permette una velocità di 300 Mbps, a seconda però del provider utilizzato.

Grazie alla funzionalità Smart Connect non ci sarà più confusione su quale rete collegarsi. Lo Xiaomi Mi Router WiFi 4A offre bande a 2,4 GHz e a 5 GHz con un unico nome. In questo modo non sarai più tu a dover decidere su quale appoggiarti, ma sarà lui a destinarti automaticamente su quella disponibili, che offre le migliori prestazioni in quel momento e in quella stanza.

Xiaomi Mi Router WiFi: piccolo prezzo, grandi prestazioni

Su Amazon acquisti lo Xiaomi Mi Router WiFi 4A a soli 19,90 euro, invece di 54,90 euro. Con questo ordine risparmi 35 euro e ottieni a un piccolissimo prezzo un prodotto dalle prestazioni incredibili. Provalo tu stesso e scopri quanto sarà performata la tua connessione durante il suo utilizzo.

Le 4 antenne esterne permettono al segnale di raggiungere ogni punto della tua casa. Testate con precisione e dotate di una struttura interna progettata nei minimi dettagli, migliorano notevolmente le prestazioni di trasmissione. Stai tranquillo che ottieni ottimi risultati anche in ambienti complessi e attraverso le pareti della tua casa.

Interessante è anche la funzionalità che prevede una notifica al tuo smartphone quando utenti non autorizzati accedono al tuo WiFi. In questo modo potrai bloccarli immediatamente, proteggendo così i tuoi dati, la tua connessione e la privacy di casa. Perciò cos’altro stai aspettando?

Inizia a navigare a tutta velocità e in tutte le stanze della tua casa grazie a questo dispositivo. Acquista subito lo Xiaomi Mi Router WiFi 4A a soli 19,90 euro, invece di 54,90 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.