Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: prezzo sottoterra su Amazon

Amazon oggi si è superato portando in caduta libera il prezzo della penultima generazione di smartband più amata di sempre. Acquista Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a soli 38,50 euro, invece di 54,99 euro. Fai l’affare del giorno e scegli di mettere al polso tecnologia, prestazioni e salute. Tutto in un’unica soluzione piccola, leggera, ma molto pratica.

La versione in offerta è quella con NFC, ovvero funzione di pagamento contactless con tutte le carte e i conti compatibili. Dimenticati il portafoglio a casa e paga direttamente con la tua nuova Mi Smart Band 6 in qualsiasi posto abilitato. Tanta comodità tutta al tuo polso!

Questo wearable è il numero 1 al mondo. Le sue funzionalità sono particolarmente apprezzate e, soprattutto, lodate da chi ama questi articoli. Il suo display a schermo intero da 1,56 pollici parla da solo. Potrai accedere a tutte le informazioni in modo chiaro interagendo con estrema praticità.

Grazie alla tecnologia AMOLED da 326 ppi, è tranquillamente paragonabile a un display da smartphone. In più hai oltre 60 temi tra cui scegliere per personalizzarlo secondo i tuoi gusti o in base a ciò che vuoi vedere subito a schermo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: tanta tecnologia a un prezzo contenuto

Contieni le tue spese, ma non rinunciare a nulla con la fantastica Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Al polso avrai tanta tecnologia a un prezzo comunque conveniente. Mettila nel carrello a soli 38,50 euro, invece di 54,99 euro. Puoi risparmiare il 30% con questo acquisto.

Allenati senza sosta scegliendo tra le 30 modalità fitness di cui 6 a rilevamento automatico. Prenditi cura della tua salute monitorando la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Inoltre, grazie agli speciali sensori, controlli la qualità del tuo sonno.

Dimenticati la batteria. Questa smartband ha un’autonomia fino a 12 giorni. Perciò scegli il meglio acquistando Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a soli 38,50 euro, invece di 54,99 euro. Questa è un’esclusiva che trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online.

