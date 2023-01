Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ora a un prezzo SUPER su Amazon

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC unisce la praticità di una smartband piccola, ma efficiente alla comodità di pagare senza portafoglio. Infatti, questa versione ha inclusa la funzione pagamento contactless. Acquistala in super offerta su Amazon a soli 44 euro, invece di 54,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo. Fai l’affare del giorno prima che termini in un attimo, visto che questa è la più venduta in assoluto.

Fai sport, vai a fare la spesa, goditi un momento di relax senza portare con te soldi o carte di pagamento. Grazie a questa smartband puoi pagare senza problemi direttamente dal tuo polso e in pochissimi secondi. Inoltre, puoi personalizzarla come vuoi grazie agli oltre 60 quadranti progettati esclusivamente per lo schermo interno. Il suo display AMOLED a 326 ppi è fantastico e permette una consultazione chiara delle informazioni.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: affrettati perché sta andando a ruba

Sbrigati ad acquistare la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a soli 44 euro. Si tratta di un’ottima offerta per questo dispositivo che si rivelerà utile al tuo allenamento e alla tua salute. Infatti, hai accesso a 30 modalità sportive di cui 6 a rilevamento automatico. Inoltre, i suoi sensori misurano regolarmente la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, la qualità del sonno e il livello di stress. Impermeabile all’acqua resiste fino a 50m.

Mettila subito nel carrello a soli 44 euro, anziché 54,99 euro. Puoi ottenere questo prezzo incredibile solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

