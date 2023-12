Xiaomi Mi TV Stick: a 39€ su eBay è uno SPETTACOLO

Xiaomi Mi TV Stick è un dispositivo geniale per trasformare qualsiasi televisore in uno schermo smart. Leggera e compatta, la porti sempre con te anche in viaggio per non separarti mai dai tuoi contenuti preferiti. In un unico posto trovi tutte le piattaforme di streaming disponibili, ma anche app e giochi che ami. Infatti, questo lettore porta Android TV sulla tua televisione. Acquistalo ora a soli 39,99 euro, invece di 54,99 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay.

Xiaomi Mi TV Stick: la finestra sul tuo streaming preferito

Installa Xiaomi Mi TV Stick e in un attimo sei connesso con le piattaforme di streaming che ami. Inoltre, grazie al praticissimo telecomando Bluetooth, puoi cercare i contenuti che desideri sfruttando anche i comandi vocali di Google Assistant che è integrato. Infine, avendo Chromecast integrato puoi trasmettere facilmente contenuti multimediali da telefono, tablet o notebook direttamente sullo schermo del tuo televisore in 1080p.

Acquistalo ora a soli 39,99 euro, invece di 54,99 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 13,33 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.