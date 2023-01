Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: connetti tutta casa a soli 9€

Hai problemi di rete perché la tua casa è grande o i muri sono troppo spessi? La soluzione c’è e ti costa meno di dieci euro. Corri su Amazon e acquista lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro a soli 9 euro, invece di 14,99 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca che sta andando a ruba molto velocemente. Perciò non perdere altro tempo per approfittarne. Il rischio di sold out è molto vicino.

Grazie alle due antenne interne direzionabili, questo estensore di segnale WiFi è un vero portento. Dovrai solo seguire tre semplici passaggi per collegare a questo ripetitore il tuo router. In pochissimo tempo avrai la tua rete WiFi potente in ogni stanza e spazio della tua casa. Se è davvero grande o vuoi portare internet anche in giardino ti consigliamo di acquistarne due.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: su Amazon è quasi in regalo

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro a soli 9 euro è un vero e proprio regalo di Amazon. Approfittane subito per amplificare la copertura del segnale WiFi del tuo router domestico. Supporta velocità fino a 300Mbps, per una connessione sempre perfetta e ottimizzata. Di colore nero e dalle dimensioni ridotte, si collega alla corrente elettrica direttamente in una presa ed è pronto alla configurazione.

Mettilo subito nel carrello a soli 9 euro, invece di 14,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.