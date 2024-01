Xiaomi Note 11S: ottimo smartphone Android a soli 149€ su Amazon

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone Android pensato per chi vuole ottime prestazioni, una fantastica scheda tecnica e al contempo non spendere troppo. Oggi spenderai ancora meno perché adesso questo fantastico midrange è in offerta a soli 149 euro, contro i soliti 224. Una strepitosa occasione da non perdere.

Xiaomi Redmi Note 11S in offerta: la scheda tecnica

Con un design elegante e sottile, questo smartphone offre una presa comoda e leggera, grazie alla batteria da 5.000mAh racchiusa in un telaio sottile di soli 8,09 mm e un peso di 179g. Le varianti colorate presentano una finitura opaca che non solo resiste alle impronte digitali, ma aggiunge un tocco premium al tuo stile.

La potente quadrupla fotocamera da 108MP garantisce un’esperienza fotografica senza compromessi. La fotocamera principale acquisisce immagini e video straordinari, mentre la fotocamera ultra grandangolare, la fotocamera macro e il sensore di profondità catturano dettagli sorprendenti da ogni prospettiva.

La fotocamera frontale da 16MP offre selfie chiari e naturali, mentre il display AMOLED FHD+ da 90 Hz da 6,43 pollici assicura colori vivaci e dettagli nitidi. Goditi un’esperienza visiva coinvolgente con una gamma di colori DCI-P3 e luminosità fino a 1000nit, perfetto anche sotto la luce del sole.

Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone Android di alta qualità a un prezzo incredibile. Acquista Xiaomi Note 11S su Amazon ora e scopri quanto può essere conveniente la tecnologia mobile di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.