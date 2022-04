Xiaomi Pad 5 a un prezzo BOMBA: ecco il codice segreto per ottenerlo

Se stai cercando un tablet, ma non vuoi optare per un iPad perché ami Android, forse ti trovi un po’ in difficoltà. Questo è normale perché le alternative con il Robottino Verde integrato non sembrano essere così efficaci. Magari alcuni tuoi amici te ne hanno parlato male, consigliandoti di evitare. In realtà la soluzione c’è e si chiama Xiaomi Pad 5. Non solo ha un ecosistema specificatamente adattato alle dimensioni di uno schermo da 11″, ma offre anche tanta tecnologia da far invidia agli altri dispositivi.

Poi, vogliamo parlare del prezzo? Già da listino è davvero super competitivo, ma ora, applicando il codice coupon di eBay “ITMIFEST22” diventa ancora più succulenta l’offerta. Cogli al volo questa occasione, disponibile fino al 14 aprile 2022 salvo esaurimento scorte, e acquista il tuo nuovo Xiaomi Pad 5 a soli 279,65 euro, invece di 399,90. Questa promozione la attivi inserendo il codice sopra menzionato direttamente nel carrello, prima del check out.

Inoltre, hai altri 4 buoni motivi per acquistare questo mostro di tecnologia: display WQHD+ a 120Hz di refresh rate, audio immersivo quad stereo, processore Qualcomm Snapdragon 860 e super batteria da 8720 mAh. Potrebbero già bastare, ma all’appello ne mancano ancora.

Xiaomi Pad 5: prezzo ultra ribassato su eBay

Xiaomi Pad 5 è la scelta giusta per chi cerca un tablet Android fortemente produttivo, votato sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Applicando il codice coupon “ITMIFEST22” di eBay lo metti nel carrello a soli 279,65 euro, invece di 399,90. Meglio correre subito sul sito del colosso degli eCommerce per approfittare di questa incredibile offerta.

Il suo display da 11″ ad alta risoluzione presenta alcune caratteristiche davvero interessanti. Non solo la frequenza di aggiornamento è da 120Hz, il che rende tutto molto più fluido, ma le sua dimensioni sono da 16:10. Un aspetto importantissimo per chi utilizza questo dispositivo anche per leggere, perché avrà tutto in vista nella maniera più naturale possibile. Inoltre, con oltre 1 miliardo di colori i particolari di ciò che vedi sono davvero incredibili.

Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 860 non vedrai limiti. La versione in offerta è da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Avrai modo di sfruttarlo al meglio sia per studiare, lavorare, ma anche per guardare film e giocare. Inoltre, l’audio quad stereo renderà tutto ancora più immersivo.

Non perdere tempo e approfitta di questa incredibile offerta. Acquista il tuo nuovo Xiaomi Pad 5 a soli 279,65 euro, invece di 399,90. Questa promozione la trovi solo su eBay e la attivi inserendo il codice coupon “ITMIFEST22“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.