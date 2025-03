Xiaomi Pad 6 Pro a soli 175€: Offerta Shock, ecco dove trovarlo

Lo Xiaomi Pad 6 Pro è in offerta speciale a soli 175€, invece di 399,90€! Si tratta di un’occasione incredibile, ma dove trovarla? Semplice, mettilo in carrello ora su eBay. Il risparmio è assicurato, ma senza rinunciare alla qualità. Infatti, questo tablet è incredibilmente fantastico. Le prestazioni sono molto buone, il display è ampio e il design è senza tempo. Insomma, un ottimo investimento.

Ottenerlo a questo prezzo così competitivo è facile e veloce. Una volta aggiunto in carrello l’articolo avanza fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì inserisci il Coupon BRAND25 che ti assicura un extra sconto del 15%, fino a un massimo di 75€ in meno sul prezzo già in promozione. Infatti, su eBay partiamo da 205,99€ per la versione con 6GB di RAM e 128GB di ROM.

Inoltre, questo Xiaomi Pad 6 Pro è tuo anche in 3 rate a tasso zero! Come? Semplice. Una volta alla pagina dei metodi di pagamento, dopo aver inserito il codice sconto della promozione, seleziona PayPal o Klarna come metodo di pagamento. In questo modo potrai attivare l’opzione “Paga in 3 Rate”. Infine, anche la consegna gratuita è inclusa nell’offerta speciale.

Xiaomi Pad 6 Pro: mai più senza

Xiaomi Pad 6 Pro è il tablet pensato per i professionisti che non vogliono spendere una fortuna, ma cercano comunque un dispositivo in grado di garantire ottime prestazioni. Oggi è in offerta speciale a soli 175€! Approfittane adesso su eBay, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano. Le sue caratteristiche premium tradiscono il prezzo low cost.

Con un display Ultra-HD da 11 pollici in 2,8K le immagini sono decisamente colorate e ricche di dettagli. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento variabile a 7 livelli da 144Hz tutto risulta estremamente fluido. I quattro altoparlanti per un audio stereo immersivo sono spettacolari.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 879 è estremamente potente. Inoltre, grazie alla sua ampia batteria assicura fino a 16 ore di riproduzione video. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 175€ con il Codice BRAND25.