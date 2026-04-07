 Xiaomi Pad 7: il tablet che sorprende a soli 298€ su eBay con Coupon
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Xiaomi Pad 7: il tablet che sorprende a soli 298€ su eBay con Coupon

Se sei alla ricerca di un tablet capace di sorprenderti per prestazioni, ma che costi poco allora lo Xiaomi Pad 7 a 298€ su eBay è perfetto.
Xiaomi Pad 7: il tablet che sorprende a soli 298€ su eBay con Coupon
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Se sei alla ricerca di un tablet capace di sorprenderti per prestazioni, ma che costi poco allora lo Xiaomi Pad 7 a 298€ su eBay è perfetto.

Se sei alla ricerca di un buon tablet a prezzo contenuto e in grado di sorprenderti per prestazioni e affidabilità allora lo Xiaomi Pad 7 è la scelta perfetta per te. Oggi lo acquisti a soli 298 euro su eBay. Ottieni questo prezzo inserendo il coupon APR26 che attiva un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. Dovrai attivarlo alla pagina dei metodi di pagamento, dove trovi la casella “Codici Sconto”.

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Inoltre, grazie alla possibilità di selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche scegliere di pagare in tre comode rate a tasso zero da soli 104 euro al mese, senza interessi. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per molte destinazioni in Italia. Così non hai costi aggiunti a questo tuo ordine, approfitti ora dell’offerta speciale disponibile con coupon e paghi un po’ alla volta senza interessi.

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Sbrigati però, perché la quantità disponibile è limitata e le scorte potrebbero terminare molto velocemente. Anche perché lo Xiaomi Pad 7 è un tablet di tutto rispetto. La versione a questo prezzo stracciato è da 256GB di ROM e 8GB di RAM. Insomma, perfetta per installare tutte le app e i giochi che vuoi e ottenere un’ottima fluidità durante il loro utilizzo, anche in multitasking.

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L’ottimo display da 11 pollici e 144 Hz offre immagini super colorate, luminosità massima di 800 nit e dettagli pazzeschi. Inoltre, con il processore Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform ottieni velocità e potenza per un’esperienza sempre fluida, produttiva e divertente. Goditi un intrattenimento dal suono immersivo grazie ai suoi 4 speaker stereo. Ordina ora lo Xiaomi Pad 7 a soli 298 euro con APR26!

Se vuoi risparmiare qualcosina in più perché non hai bisogno di 256GB di ROM su eBay è disponibile anche la versione da 128GB + 8GB a soli 271 euro con il Coupon XIAOMIDAYS26.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 apr 2026
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