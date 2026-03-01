Xiaomi Pad 8: due tablet per la massima produttività

Insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17, il produttore cinese ha svelato due nuovi tablet di fascia medio-alta. Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro offrono caratteristiche hardware e software che migliorano la produttività. Abbinando la tastiera possono sostituire un notebook garantendo una maggiore flessibilità d’uso. Entrambi possono essere già acquistati in Italia.

Xiaomi Pad 8 Series: specifiche e prezzi

I due tablet condividono il design e molte specifiche hardware. Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro hanno uno schermo da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K (3200×2136 pixel), refresh rate fino a 144 Hz, luminosità fino a 800 nits e supporto Dolby Vision. Per il modello Pro è disponibile anche una variante con schermo opaco (antiriflesso).

Altre caratteristiche comuni sono: 8/12 GB di RAM LPDDR5X/5T, 128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.1, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, porta USB Type-C, batteria da 9.200 mAh (ricarica rapida da 45 Watt per il modello base e 90 Watt per il modello Pro), lettore di impronte digitali laterale e sistema operativo HyperOS 3 (Android 16).

Lo Xiaomi Pad 8 integra il processore Snapdragon 8s Gen 4. Le fotocamere posteriore e frontale hanno sensori da 13 e 8 megapixel. Per lo Xiaomi Pad 8 Pro sono stati scelti invece processore Snapdragon 8 Elite e fotocamere da 50 e 32 megapixel.

I prezzi dello Xiaomi Pad 8 sono 449,90 euro (8GB+128GB) e 499,90 euro (8GB+256GB). I prezzi dello Xiaomi Pad 8 Pro sono 599,90 euro (8GB+256GB) e 699,90 euro (12GB+512GB). La variante del modello Pro con schermo opaco (12GB+512GB) costa 799,90 euro. Gli utenti possono sfruttare alcuni sconti in occasione del lancio ufficiale sul sito di Xiaomi, Amazon, MediaWorld, Unieuro, Trony, Euronics e Expert.