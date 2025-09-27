Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro: tablet con schermo 3.2K

Durante l’evento dedicato principalmente alla serie Xiaomi 17, il produttore cinese ha svelato anche due nuovi tablet di fascia media e alta. Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro conservano l’ottimo schermo della precedente generazione, ma integrano processori e altri componenti aggiornati. Arriveranno sicuramente in Italia, come i modelli della serie Redmi Pad 2 Pro.

Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro: specifiche

I due tablet hanno lo stesso design, quindi non si notano differenze estetiche. Entrambi hanno uno schermo da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K (3200×2136 pixel), refresh rate di 144 Hz, supporto Dolby Vision e HDR10. La tecnologia Wet Touch permette di toccare il display anche con le dita bagnate. È disponibile anche uno schermo con trattamento antiriflesso (Nano Soft Light Edition).

Lo Xiaomi Pad 8 integra il processore Snapdragon 8s Gen 4, 8/12 GB di RAM LPDDR5X/LPDDR5T e 128/256 GB di storage UFS 3.1/4.1. Le fotocamere posteriore e frontale hanno sensori da 13 e 8 megapixel. Lo Xiaomi Pad 8 Pro integra invece il processore Snapdragon 8 Elite, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X/LPDDR5T e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.1. Le fotocamere posteriore e frontale hanno sensori da 50 e 32 megapixel.

Queste sono le altre specifiche in comune: quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 9.200 mAh con ricarica rapida da 45 Watt per Pad 8 e 67 Watt per Pad 8 Pro.

Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16. I due tablet sono disponibili in Cina nelle colorazioni Pine Green, Ice Crystal Blue e Black. Xiaomi non ha ancora comunicato quando ci sarà il lancio internazionale.