Xiaomi svela Redmi Pad 2 Pro e Pad Mini

Insieme ai nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro, il produttore cinese ha svelato i tablet della serie Redmi Pad 2 Pro che possono essere già acquistati in Italia. Lo Xiaomi Pad Mini è invece un modello di fascia superiore, ma al momento non arriverà in Europa.

Redmi Pad 2 Pro: specifiche e prezzo

La serie è composta da tre modelli: Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 Pro 5G e Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version. Condividono molte specifiche, ma ci sono alcune differenze. Tutti i tablet hanno un telaio in metallo e uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Come si deduce dal nome, la Matte Glass Version ha un trattamento antiriflesso.

Queste sono le altre specifiche: processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 2.2, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel (13 megapixel per la versione 5G), fotocamera frontale da 8 megapixel, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e 5G, porta USB Type-C e batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt e inversa da 27 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15. HyperOS 3 (Android 16) verrà distribuito tra novembre e dicembre 2025. I prezzi base sono 299,90 euro (Redmi Pad 2 Pro), 399,90 euro (Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version) e 349,90 euro (Redmi Pad 2 Pro 5G).

Xiaomi Pad Mini: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi Pad Mini è più piccolo, ma le specifiche sono superiori. Ha uno schermo da 8,8 pollici con risoluzione 3K (3008×1880 pixel), refresh rate fino a 165 Hz e supporto HDR10.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 9400+, 8/12 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.1, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C e batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida da 67 Watt e inversa da 18 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15. HyperOS 3 (Android 16) arriverà tra ottobre e novembre 2025. Il prezzo base è 429,00 dollari.