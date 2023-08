Xiaomi POCO F5 Pro a un prezzo speciale su eBay con CODICE SCONTO

In giornata abbiamo ripreso l’offerta eBay su Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, disponibile a quasi 300 euro grazie a un codice sconto speciale. Ebbene, l’ennesima iniziativa promozionale risulta valida anche su altri smartphone che non appartengono alla gamma Redmi del colosso cinese. Ad esempio, POCO F5 Pro è disponibile a quasi 450 euro grazie al codice speciale, la cui validità è limitata al 31 agosto 2023. Considerata poi la ridotta quantità di unità disponibili presso il rivenditore, meglio affrettarsi con l’acquisto in caso di interesse!

POCO F5 Pro scende di prezzo su eBay

Lo smartphone POCO F5 Pro si propone normalmente nella fascia medio-alta, con un cartellino fissato a 529 dal rivenditore ufficiale in partnership con eBay. Le caratteristiche tecniche sono sorprendenti, in quanto il dispositivo ha un pannello AMOLED Dot Display da 6,67 pollici con risoluzione pari a 3200 x 1440 pixel e un refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca si trova la batteria da 5.160 mAh con ricarica cablata a 67W e wireless da 30W, mentre il chipset è lo Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Lato fotocamera il dispositivo ha un sensore frontale da 16 MP e tre lenti posteriori, con principale da 64 megapixel. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MIUI 14 al primo avvio, mentre lato connettività notiamo il supporto a NFC, 5G e Bluetooth 5.3.

POCO F5 Pro scende quindi a 454 euro grazie allo sconto di 75 euro garantito dal codice speciale XIAOMIFESTAGO23. La consegna è prevista tra lunedì 28 e mercoledì 30 agosto, a costo zero. Il pagamento per lo smartphone va effettuato con carta di credito o PayPal.

