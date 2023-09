Xiaomi Redmi 12 al 53% IN MENO su eBay: sconto IMPERDIBILE

Al netto della promozione su Samsung Galaxy A54 rilanciata su eBay da un venditore italiano, nello stesso portale potrai trovare anche altri smartphone a cifre piuttosto basse. Ci stiamo rivolgendo in particolare allo Xiaomi Redmi 12, forse il dispositivo mobile low-cost più venduto al mondo a causa del suo prezzo competitivo e delle specifiche tecniche interessanti. In queste ore su eBay potrai trovarlo al 53% in meno, uno sconto mozzafiato che ti permetterà di cambiare telefono senza spendere molto.

Xiaomi Redmi 12 a meno di 200 euro su eBay

La scheda tecnica, come già anticipato, è degna di nota: il display DotDisplay FHD+ a 90Hz dalla diagonale di 6,79 pollici è una certezza per quanto riguarda la visione di serie TV, film e la navigazione sui social. Fluido, bello da vedere e con display simmetrici: ha tutto ciò che serve per soddisfare lo sguardo. Sotto la scocca si trovano invece 8 GB di RAM seguiti da 256 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, mentre il cuore pulsante è il chipset MediaTek Helio G88.

La batteria è da 5.000 mAh, perfetta per superare la giornata di autonomia con agilità, mentre lato fotocamera segnaliamo tre sensori sul retro con principale da 50 MP, seguiti da una lente anteriore per scattare selfie in qualsiasi momento, con pochi compromessi lato qualità.

Normalmente il prezzo fissato dal rivenditore in questione è di 359,90 euro, ma per questi giorni potrete procedere con l’acquisto a 168,99 euro, per un risparmio di esattamente 190,91 euro sul listino. Il pagamento va completato con carta di credito e la consegna è gratuita, prevista entro il 29 settembre. Insomma, il prezzo è eccellente ma dovrete valutare attentamente le tempistiche di attesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.