Xiaomi Redmi Note 11: potente ed economico, in OFFERTA su Amazon

Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone Android di successo. Uscito recentemente, ha già collezionato molti fan della serie Redmi di Xiaomi. Oggi è un giorno speciale se lo stavi cercando per acquistarlo. Mettilo nel carrello a soli 183,90 euro, invece di 249,99 euro.

Questa offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Scegli un prodotto di tutto rispetto che ti saprà conquistare fin dal primo “tap”. Veloce e fluido, non ha nulla da invidiare ad altri dispositivi della sua categoria con un prezzo più elevato.

Tra l’altro, oltre alla promozione, Amazon ti fa anche un altro regalo. Infatti, puoi decidere di pagarlo in comode rate con Cofidis direttamente al check out. In questo caso acquisti subito e paghi un po’ alla volta per non pesare sulle tue economie.

Xiaomi Redmi Note 11 è un affare su Amazon

Garanzia Amazon e prezzo particolarmente speciale per lo Xiaomi Redmi Note 11 tuo a soli 183,90 euro, invece di 249,99 euro. La caratteristica di questo modello è di avere il necessario richiesto a uno smartphone di buon livello, ma spendendo quanto si spenderebbe per un entry level.

La versione in offerta è da 128GB di memoria interna. Potrai archiviare tutto ciò che vuoi e scaricare le tue app preferite senza alcun timore. Inoltre, grazie alla quadrupla fotocamera da 50MP scatterai foto sempre perfette e ricche di dettagli. Senza parlare dei selfie che daranno un tocco glamour ai tuoi social network.

Xiaomi Redmi Note 11 è anche prestazioni. Non a caso monta il fantastico processore Qualcomm Snapdragon 680 che permette a questo gioiellino di raggiungere picchi davvero entusiasmanti. Tutto questo risparmiando energia e aumentando la durata della sua batteria da 5000 mAh.

Non lasciarti scappare un’offerta così golosa. Affrettati ad acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11 tuo a soli 183,90 euro, invece di 249,99 euro. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro su Amazon. Ricorda che puoi anche pagarlo a rate con Cofidis direttamente al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.