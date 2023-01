Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo da FAVOLA: solo 175€

Sbrigati ad approfittare della grandissima offerta di Amazon. Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 oggi lo acquisti a soli 175 euro, invece di 249,90 euro. Si tratta di uno sconto pari al 30% che ti sta facendo risparmiare quasi 75 euro. Devi essere veloce perché sta già andando a ruba. La versione in promozione è quella da 128GB di memoria interna. Perché è un ottimo affare questo acquisto?

La risposta è presto detta. Primo, il processore che muove tutta la macchina è il pluripremiato Qualcomm Snapdragon 680. Secondo, a questo prezzo porti a casa un dispositivo che ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Terzo, ha una batteria da 5000 mAh intelligente che assicura un utilizzo per tutta la giornata e oltre. Infine, quarto, ha inclusa la garanzia italiana di 2 anni.

Xiaomi Redmi Note 11: su Amazon fai l’affare del giorno

L’occasione fa l’uomo ladro e tu devi essere più veloce di tutti ad acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 175 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon e puoi anche decidere di pagare in comode rate direttamente al check out con Cofidis. La sua quad camera da 50MP è l’ideale per catturare ogni dettaglio. Inoltre, i suoi doppi altoparlanti super lineari offrono un suono stereo decisamente coinvolgente per giocare e guardare video.

Mettilo subito nel carrello a soli 175 euro, anziché 249,90 euro. Non ti dimenticare che per ottenere questi prezzi esclusivi devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.