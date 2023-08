Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus a quasi 250 euro con CODICE SCONTO SPECIALE

Prosegue l’ondata di offerte eBay su dispositivi mobili Xiaomi. Il colosso cinese, ricordiamo, ha infatti pensato di attivare una iniziativa promozionale speciale a fine agosto per chiudere l’estate con il botto. Assieme a Xiaomi Redmi Note 11 in sconto, pertanto, puoi trovare anche Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus a poco più di 250 euro grazie a un codice sconto esclusivo, valido esclusivamente fino al 31 agosto prossimo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus costa meno su eBay

Andiamo ad analizzare questo device nel dettaglio: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ si presenta con il chipset octa-core MediaTek Dimensity 920 sotto la scocca, dotato di modem 5G per accedere alla rete mobile di quinta generazione sin dal primo avvio, a patto che si abbia una SIM con offerta compatibile. Sotto la scocca figurano poi 8 Gb di RAM e 256 GB di archiviazione interna, seguiti da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 120W.

Lo schermo in dotazione è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate massimo di 120Hz, e lato fotocamera notiamo la presenza di tre sensori posteriori (108 MP + 8 MP + 2 MP) e di una lente anteriore da 16 megapixel. Il comparto audio con doppio speaker è formato JBL, e il sistema operativo resta Android con personalizzazione MIUI.

Come anticipato, grazie all’offerta attuale garantita dal codice sconto XIAOMIFESTAGO23 lo smartphone scende a 259,25 euro, quando normalmente costerebbe 305 euro. Il pagamento va effettuato con PayPal o carta di credito e le spese di spedizione sono pari a zero euro. La consegna viene garantita quindi tra il 24 e il 28 agosto.

