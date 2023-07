Xiaomi Redmi Note 11 scende di prezzo su eBay: 26% in meno

In aggiunta alla grande offerta su Xiaomi Redmi 10 (2022), attiva su eBay fino ad esaurimento scorte, non mancano altri smartphone del marchio cinese a prezzi eccezionali. Noi ti abbiamo proposto il Redmi 10 dell’anno scorso in quanto modello estremamente low-cost, utile se non vuoi spendere molto e se non hai particolari esigenze lato performance. Se però vuoi una marcia in più, sappi che puoi acquistare anche Xiaomi Redmi Note 11 da 128 GB al 26% in meno, ma attento alle scorte in esaurimento!

Xiaomi Redmi Note 11 a un ottimo prezzo su eBay

Come da nostra tradizione, vediamo al volo le specifiche tecniche prima di analizzare la promozione in sé: lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 giunge con uno schermo ottimo per vedere film, serie TV e video su YouTube, TikTok o altri servizi di streaming, essendo un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, invece, si trovano il chipset Qualcomm Snapdragon 680 per condurre qualsiasi attività senza problemi e una batteria da 5.000 mAh per superare anche le 24 ore di autonomia con un uso normale.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI, mentre il comparto fotocamera si compone di quattro sensori posteriori (50 MP principale + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno anteriore da 13 megapixel per i selfie.

Solitamente questo smartphone costa 209,90 euro ma, per un periodo di tempo limitato, puoi aggiudicartelo a 155,90 euro. Xiaomi Redmi Note 11 ti arriverà a casa in pochi giorni con spedizione gratuita, e il reso può essere effettuato entro 30 giorni a patto che tu paghi le spese di spedizione per la restituzione. Ogni pagamento va completato con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.