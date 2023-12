Xiaomi Redmi Note 11S a quasi 150€ su Amazon: acquistalo in sconto!

Anche di domenica è doveroso vedere quali sono le migliori offerte del momento su Amazon, poiché il colosso dell’e-commerce non si ferma nemmeno per un secondo. Guardando al mondo smartphone, nella fattispecie, notiamo che, oltre al Nothing Phone (1) al minimo storico, risulta disponibile lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S a quasi 150 euro. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma resta un ottimo acquisto per chi non dispone di un budget elevato per un telefono nuovo.

Alla scoperta di Xiaomi Redmi Note 11S

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S trova in questo caso in dotazione un kit memoria composto da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, seguiti sotto la scocca dal processore MediaTek Helio G96 e da una massiccia batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W. Un kit ottimo che permette di superare il giorno di autonomia anche con un minimo di multi-tasking e, perché no, anche di gaming con titoli leggeri.

Lo schermo in dotazione è un AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90Hz per una sensazione di fluidità eccezionale. Infine, il comparto fotocamera si compone di una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e una lente di profondità da 2 MP. Anteriormente, invece, resta il sensore da 16 MP.

Il prezzo? Grazie a un rivenditore di terze parti italiano scende dal cartellino mediano di 167,97 euro a 152,70 euro, per un risparmio del 9%. Se paragonato al costo di listino di 499 euro, lo sconto è nettamente superiore. La consegna è per di più garantita entro venerdì 22 dicembre completando l’ordine oggi, 17 dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.