Xiaomi Redmi Note 12 Pro a meno di 300 euro con CODICE SCONTO SPECIALE

Dopo averti proposto Xiaomi Redmi 12 al 53% in meno su eBay, smartphone low-cost che è ancora più economico grazie al portale di e-commerce statunitense e ai rivenditori italiani partner, torniamo nelle pagine del sito in questione per confermare la disponibilità di un altro device del marchio cinese a un prezzo molto intrigante. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, venduto a meno di 300 euro dal negozio ufficiale Xiaomi grazie a un codice sconto valido fino a fine dicembre 2023.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro scende sotto 300 euro con questo codice sconto

Prima di analizzare nei minimi dettagli la promozione è giusto osservare le specifiche tecniche di Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che in questo caso giunge nella colorazione Midnight Black con taglio di memoria pari a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD. Il design minimal con bordi estremamente sottili per lo schermo da 6,67 pollici garantisce un’esperienza visiva sensazionale con film, video e serie TV, complice la risoluzione FHD+ e i colori vivaci offerti dal pannello AMOLED.

Sotto la scocca si trova il chipset MediaTek Dimensity 1080 octa-core con frequenza massima di 2,6 GHz, accompagnato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67 W cablata. Il comparto fotocamera è invece caratterizzato da tre sensori sul retro (50 MP + 8 MP + 2 MP) e uno anteriore da 16 megapixel. Il sistema operativo resta Android con personalizzazione MIUI 14, e non manca il jack per cuffie da 3,5mm per chi non intende arrendersi alle alternative wireless.

Il prezzo? Di listino Xiaomi Redmi Note 12 Pro costerebbe 319 euro ma, grazie al codice sconto PIT10PERTE2023, si scende a quota 287,10 euro, con spedizione gratuita entro martedì 19 settembre effettuando l’ordine oggi, 12 settembre 2023. Il taglio di 31,90 euro garantito dal codice promozionale può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023.

