Xiaomi Redmi Note 12 Pro a METÀ PREZZO? Lo trovi su eBay!

Se il Samsung Galaxy A14 in offerta su eBay non ti ha convinto e vuoi acquistare uno smartphone più potente, il medesimo portale di e-commerce include tanti altri modelli degni di nota a prezzi più convenienti. In questa occasione ti parleremo nello specifico di Xiaomi Redmi Note 12 Pro, il quale viene venduto al 47% in meno da un rivenditore italiano molto affidabile: corri ad acquistarlo!

Xiaomi Redmi Note 12 Pro ora è imperdibile!

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro che scheda tecnica ha? Te lo diciamo subito! Sotto la scocca lato memoria troviamo 128 GB di archiviazione interna espandibile e 6 GB di RAM, seguiti da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 W per offrire tutta l’autonomia necessaria per superare la giornata e ricaricarsi molto rapidamente. Il cuore pulsante, invece, è il SoC MediaTek Dimensity 1080 da massimo 2,6 GHz di frequenza.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz, con supporto Dolby Vision per godere della migliore qualità possibile con film, serie TV e filmati compatibili. Lato fotocamera, quindi, posteriormente figura una configurazione tripla da 50 MP + 8 MP + 2 MP, seguita anteriormente da una singola lente da 16 MP. Il sistema operativo, invece, è Android con personalizzazione MIUI.

Il dispositivo Xiaomi in questione quanto costa, quindi, ora che è in offerta al 47% in meno? 237 euro anziché 449,90 euro, con pagamento effettuabile solo con carta di credito e spedizione gratuita entro martedì 7 novembre. Insomma, un affare davvero pazzesco!

