Xiaomi Redmi Note 13 a un PREZZO BOMBA su Amazon: compralo sotto 200€

Se non intendi spendere troppo per il tuo prossimo smartphone acquistando, ad esempio, iPhone 15 al 15% in meno su Amazon, lo stesso portale propone anche altri device appartenenti a fasce più basse a prezzi intriganti. Tra i tanti, spicca Xiaomi Redmi Note 13 con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, attualmente venduto appena sotto i 200 euro. Per questo telefono medio-gamma è un affare ottimo!

Xiaomi Redmi Note 13 scontato su Amazon: le caratteristiche

Il telefono Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile da poco tempo su Amazon; eppure, gli sconti sono già molto allettanti. In questo frangente è un venditore terzo a proporre tramite il gigante dell’e-commerce il modello da 8+256 GB al 24% in meno. Sotto la scocca figurano poi il chipset MediaTek Dimensity 6080 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici permette di guardare film e serie TV, oltre che navigare sui social e giocare ai tuoi titoli mobile preferiti, godendosi ogni immagine con colori vivi e dettagli nitidi. La fotocamera posteriore principale da 100 megapixel è poi un portento nell’immortalare i tuoi momenti migliori, per non lasciare i ricordi indietro nel tempo e portarli sempre con te, ovunque ti trovi!

Lo smartphone costa quindi 189 euro al posto di 249 euro, con consegna garantita entro una settimana e pagamento effettuabile anche a rate con Cofidis previa approvazione. Notiamo, infine, che il prezzo attuale è molto vicino al minimo storico toccato da questo device tramite questo rivenditore specifico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.