Xiaomi Redmi Pad disponibile in offerta su eBay con CODICE SCONTO SPECIALE

Ancora una volta in questa giornata di metà ottobre torniamo tra le pagine di eBay per guardare le offerte del momento e proporti dispositivi molto interessanti a prezzi competitivi. Oggi ti abbiamo già proposto POCO X5 Pro in sconto, ma attento anche ad altri device del marchio cinese: Xiaomi, difatti, tramite store ufficiale propone il tablet Redmi Pad in sconto grazie a un coupon esclusivo, valido fino a fine anno!

Xiaomi Redmi Pad è imperdibile in questi giorni

Il tablet Xiaomi Redmi Pad nella colorazione Graphite Gray viene venduto su eBay dallo store Xiaomi ufficiale nella versione Global con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile. Il display 2K da 10,61 pollici con refresh rate massimo di 90Hz e luminosità typ pari a 400 nits è una certezza per vedere film e serie TV in alta qualità, per giunta con quattro altoparlanti stereo Dolby Atmos e Hi-Res Audio a fare da supporto al comparto visivo.

Il cuore pulsante è il chipset MediaTek Helio G99, ottimo per il multitasking, ed estrae l’energia direttamente dalla batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 18 W. Non mancano quindi due fotocamere: una principale posteriore da 8 MP e una frontale ultra-grandangolare da 8 MP. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MIUI per Pad.

Xiaomi Redmi Pad viene quindi venduto a 199 euro, se non fosse per la validità attuale del codice sconto PIT10PERTE2023 che porta il cartellino finale a 179,10 euro. Uno sconto minimo, ma pur sempre utile. La consegna è gratuita e assicurata entro lunedì 23 ottobre 2023, mentre il pagamento va sempre completato con carta di credito.

