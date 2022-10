Xiaomi Redmi Smart Band Pro a 29€: Amazon anticipa il Black Friday

Amazon inizia la settimana a tutto risparmio anticipando il Black Friday con un’offerta pazzesca. Acquista subito la Xiaomi Redmi Smart Band Pro a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di una promozione imperdibile per questa ottima smartband completa di tutto.

Lasciati tentare dal suo ampio display FULL AMOLED da 1,47 pollici. Godrai di un’esperienza visiva unica e straordinaria per un dispositivo di questo genere. Potrai visualizzare ancora più elementi sullo schermo e disporre di navigazione e controlli più facili e immediati.

Infatti il display è 110% NTSC capace di offrire una gamma completa di colori per tanta soddisfazione. Con una luminosità massima di 450 nit, potenti per una smartband, la Xiaomi Redmi Smart Band Pro garantisce una visione chiara di tutte le informazioni, anche sotto la luce diretta del sole.

Con questa smartband avrai a disposizione oltre 110 modalità fitness. Queste ti aiuteranno a tener traccia dei tuoi progressi oltre alle calorie bruciate, alla variazione della frequenza cardiaca e alla durata dell’allenamento. Resta in forma senza però trascurare la tua salute e i livelli del tuo riposo grazie ai suoi speciali sensori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.