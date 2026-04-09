Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon

Uno dei migliori smartwatch in commercio e tra i più amati dagli utenti per l’ottimo rapporto qualità, prestazioni e prezzo è in offerta speciale su Amazon. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Watch 5 che si trova in promozione a un prezzo regalo. Acquistalo immediatamente a soli 74,99 euro, invece di 109,99 euro. Con un 32% di sconto è un vero e proprio affare da prendere al volo, ma velocemente perché sta andando a ruba.

Se sei un cliente Prime oltre alla possibilità di confermare questo ordine a un prezzo stracciato ed esclusivo hai anche la consegna gratuita inclusa. Inoltre, Amazon ti regala anche la possibilità di pagarlo a soli 15 euro a tasso zero in 5 mesi. Dovrai solo selezionare questa opzione prima di mettere in carrello l’articolo e confermarlo. Con un click o un tap hai un mini finanziamento senza interessi che non necessità compilazioni di moduli o conferme.

Indossa questo orologio smart e inizia subito a migliorare la tua vita. Dotato di un display AMOLED con cornice ultra-sottile da 2,07 pollici offre un ampio spazio chiaro e luminoso per accedere a tutte le informazioni, anche mentre ti alleni sotto la luce del sole. Con oltre 150 modalità sportive integrate, puoi monitorare i tuoi allenamenti e potenziare i tuoi progressi. E la batteria assicura una durata di 24 giorni con utilizzo normale.

I sensori professionali migliorano il rilevamento della frequenza cardiaca e della qualità del sonno, per un monitoraggio della salute di altissima qualità. Inoltre questo orologio integra anche il supporto per le chiamate Bluetooth. Non perdere altro tempo. Ordina ora lo Xiaomi Redmi Watch 5 a soli 74,99 euro!