Xiaomi rilascia Android 15 ma senza il nuovo HyperOS 2.0

Come riportato per la prima volta dal sito STechGuide, Xiaomi ha iniziato il roll-out dell’aggiornamento stabile ad Android 15 per lo Xiaomi 14. Si tratta del primo aggiornamento di Android 15 che l’azienda rilascia al di fuori della Cina. In precedenza, Android 15 era disponibile solo sulla nuova serie Xiaomi 15 lanciata pochi giorni fa.

Vivo perciò, non sarà più l’unico produttore cinese a portare Android 15 sui suoi smartphone al di fuori della Cina. Anche Xiaomi, infatti, estenderà la disponibilità di Android 15 ai modelli internazionali, e il primo smartphone dell’azienda a ricevere Android 15 a livello globale sarà lo Xiaomi 14.

Lo Xiaomi 14 riceve Android 15, ma c’è la fregatura…

Il problema è che questo aggiornamento non è basato sul nuovo HyperOS 2.0 di Xiaomi. Infatti, Android 15 sullo Xiaomi 14 è ancora basato su HyperOS 1.1. In Cina, Xiaomi sta testando in beta HyperOS 2.0 su alcuni dispositivi e la nuova versione è già disponibile sullo Xiaomi 15. Quindi, questo primo aggiornamento globale non è basato sul nuovo sistema operativo di Xiaomi. Quindi, come si può facilmente intuire, non è esattamente ricco di nuove funzionalità, ma include comunque varie correzioni e miglioramenti.

Stando alle ultime informazioni, gli utenti europei di Xiaomi 14 stanno ricevendo un aggiornamento con numero di versione OS1.1.4.0.VNCEUXM, mentre gli utenti del resto del mondo (non Europa) stanno ricevendo una versione diversa dell’aggiornamento, contraddistinta dal numero OS1.1.3.0.VNCMIXM.

Aggiornamento Android 15 per Xiaomi 14 senza grandi cambiamenti

Non sorprende che i cambiamenti inclusi in questo aggiornamento siano minimi da parte di Xiaomi. Certo, sono state introdotte tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti previsti da Android 15, ma le note di rilascio non riportano troppe modifiche relative a HyperOS.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento per Xiaomi 14, basta andare su Impostazioni / Il mio dispositivo. Da notare che si tratta di una distribuzione graduale, quindi ci vorranno alcune settimane prima che tutti ricevano l’aggiornamento.