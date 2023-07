Xiaomi Smart Band 7: il Prime Day te la sta REGALANDO

Goditi il meglio del Prime Day risparmiando su tantissimi prodotti di ottima qualità. Attento perché al momento c’è un’offerta che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Si tratta della Xiaomi Smart Band 7, tua a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Grazie a questa super promozione ti aggiudichi una delle migliori smartband senza dover spendere una fortuna e con uno sconto del 35%.

Prima di tutto, rispetto ad altri prodotti simili, questa si propone con un display premium da 1,62 pollici a tecnologia AMOLED. Ciò vuol dire che hai la certezza di poter vedere in modo chiaro tutte le informazioni disponibili anche sotto il sole durante un allenamento. Poi è personalizzabile. Infatti, puoi abbinarci non solo tantissimi cinturini coloratissimi, ma anche oltre 100 quadranti realizzati su misura.

Xiaomi Smart Band 7: senza dubbio un’ottima smartband a questo prezzo

Grazie al Prime Day acquistando la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39 euro ti stai assicurando un best buy pazzesco. I suoi sensori sono sempre in funzione per misurare 24 ore su 24 la tua frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue. Di notte o ad ogni tuo riposino monitorano anche la qualità del sonno, così saprai sempre se stai dormendo bene oppure no. Inoltre, durante ogni allenamento analizzano anche la VO2max.

Cosa stai aspettando? Acquista la Smart Band 7 a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Ricordati però che offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.