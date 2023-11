Xiaomi Smart Speaker: POTENTE e con Google Assistant a -43%

Goditi il meglio del suono grazie allo Xiaomi Smart Speaker (IR Control). Su Amazon lo trovi in offerta speciale! Acquistalo con il 43% di sconto. La disponibilità è immediata e ti viene spedito con consegna gratuita in un attimo. Molto più di un semplice altoparlante, questo dispositivo è dotato di un display LED a luminosità adattiva per avere sempre in vista l’ora corretta. Inoltre, puoi anche impostare la sveglia con le tue canzoni o con i tuoi cantanti preferiti. Così inizi la giornata al meglio.

Xiaomi Smart Speaker: musica e assistente vocale per una vita confortevole

Grazie allo Xiaomi Smart Speaker (IR Control) puoi ottenere una vita confortevole. Infatti, con Google Assistant integrato, gestisci molti dispositivi intelligenti tramite comando vocale e app. Inoltre, il suono è sempre ben bilanciato per assicurarti una musica potente in tutta la stanza. Inoltre, attraverso il modulo trasmettitore IR integrato potrai applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, così puoi rendere smart anche i dispositivi normali.

Acquistalo ora al 43% di sconto! Grazie ad Amazon e alla tua iscrizione a Prime hai tanti vantaggi. Se ancora non ti sei iscritto al servizio attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

