Le nuove TV Xiaomi con Fire TV e Alexa integrati

La rinnovata collaborazione tra Xiaomi e Amazon ha portato al lancio di nuove Smart TV del marchio con Fire TV e Alexa integrati. Sono tre i modelli lanciati, con diagonali e prezzi differenti: chi desidera acquistarli subito può approfittare di un forte sconto proposto dall’e-commerce in questi primi giorni di vendita. La spedizione è gratuita e immediata.

Xiaomi TV F2: Smart TV con Fire TV e Alexa

La F2 Series è disponibile nelle varianti da 43, 50 e 55 pollici, così da adattarsi a qualsiasi tipo di salotto o ambiente domestico. Tutte sono caratterizzate da un design ricercato, con pannello in 4K Ultra HD e supporto alle tecnologie più avanzate per una resa perfetta di immagini e comparto audio: MEMC a 60 HZ, DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD.

Non mancano ovviamente tutte le applicazioni necessarie per accedere alle più importanti piattaforme di streaming: da Netflix a Prime Video, fino a NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e così via. Questo il commento di Quanxin Wang, General Manager of Product & Technology di Xiaomi International.

Siamo entusiasti di collaborare con Amazon e di portare l’esperienza premium di home entertainment di Fire TV ai nostri utenti. Questa è, infatti, la prima serie di Smart TV di Xiaomi con Fire TV integrata, che consente ai consumatori un’esperienza d’uso ancora più smart grazie all’intelligenza di Alexa.

Nella scheda delle specifiche tecniche trova posto anche il supporto ad Apple AirPlay. Considerato lo sconto promozionale al lancio e le caratteristiche integrate, si tratta di un’ottima occasione per chi è alla ricerca di una Smart TV evoluta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.