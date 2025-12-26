Xiaomi Watch 5: schermo AMOLED, eSIM e HyperOS 3

Insieme allo Xiaomi 17 Ultra, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Xiaomi Watch 5. Lo smartwatch possiede interessanti caratteristiche e funzionalità complete per il monitoraggio della salute e l’attività sportiva. Permette l’accesso alle reti mobile e ai servizi di geolocalizzazione senza smartphone.

Xiaomi Watch 5: specifiche complete

Lo Xiaomi Watch 5 ha una cassa in acciaio inossidabile 316L, uno schermo AMOLED da 1,54 pollici (larghezza di 47 millimetri, risoluzione 480×480 pixel e luminosità massima di 1.500 nits) protetto da un vetro zaffiro e cinturini in fluoroelastomero, pelle o lega di titanio.

Queste sono le altre specifiche: certificazione 5ATM, processori Snapdragon W5 e BES2800, batteria da 930 mAh (autonomia fino a 18 giorni), accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, elettrocardiogramma, cardiofrequenzimetro, saturimetro, elettromiografo (EMG), sensori di luce ambientale, profondità e temperatura, microfono, altoparlante, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e NFC. Viene offerta inoltre una versione con eSIM integrata.

Il sensore EMG viene sfruttato per rilevare il movimento delle dita e quindi le gesture che permettono di effettuare varie azioni, come avviare/fermare la riproduzione musicale, aumentare/diminuire il volume, rispondere alle chiamate, spegnere la sveglia e controllare la fotocamera dello smartphone collegato allo smartwatch.

Il sistema operativo è HyperOS 3. Gli utenti possono utilizzare i suddetti sensori per monitorare i battiti cardiaci, rilevare la fibrillazione atriale e misurare il livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la qualità del sonno. Ovviamente servono anche per registrare i principali parametri durante l’allenamento (lo smartwatch può rilevare oltre 150 sport).

È disponibile inoltre l’assistente Super Xiao AI che consente l’esecuzione di alcune operazioni tramite comandi vocali. Xiaomi Watch 5 è già in vendita in Cina. Non è noto quando arriverà in Europa.