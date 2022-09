Xiaomi Watch S1 Active ti sorprenderà: minimo storico su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch completo ed efficiente. Le sue funzionalità sono davvero interessanti non solo per mantenerti in forma, ma anche in salute. Oggi su Amazon lo acquisti al suo minimo storico.

Mettilo nel carrello a soli 136,98 euro, invece di 199,909 euro, e fai l’affare della settimana. Questo prezzo è in esclusiva per i soli clienti Prime. Quindi sbrigati a iscriverti attivando la prova gratuita di 30 giorni. Avrai spedizione e reso gratuiti, prezzi speciali, Prime Video, Amazon Music e tanto altro.

Indossa Xiaomi Watch S1 Active e non potrai più farne a meno. Non solo il suo design è elegante e raffinato, ma si dimostra un vero e proprio compagno di avventure. Impermeabile all’acqua potrai addirittura portarlo con te non solo sotto la doccia, ma anche in alto mare.

Xiaomi Watch S1 Active in forte sconto: afferra il risparmio con Amazon

Scegli il meglio a un prezzo decisamente conveniente con Amazon. Acquista il fantastico Xiaomi Watch S1 Active a soli 136,98 euro, invece di 199,909 euro. Si tratta di un’ottima occasione per avere uno smartwatch di tutto rispetto al polso.

Avrai un personal trainer sempre a portata di mano. Seleziona una delle 117 modalità fitness e 19 delle modalità pro. Personalizza i tuoi allenamenti e verifica i tuoi obiettivi. Tieni monitorata la tua salute con frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e sonno.

Personalizzazione ai massimi livelli con gli oltre 200 quadranti disponibili. Portabilità estrema con la batteria che garantisce una durata in autonomia fino a 12 giorni. Insomma, Xiaomi Watch S1 Active è una bomba. Mettilo nel carrello a soli 136,98 euro, invece di 199,909 euro. Questa offerta è un’esclusiva Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.