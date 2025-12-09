YouTube e Adobe lanciano spazio creativo per gli Short su iPhone

Adobe e YouTube hanno deciso di stringere un’alleanza contro i nemici comuni: CapCut, lo strumento di editing di TikTok, ed Edits di Meta, il tentativo di Zuckerberg di tenere i creator dentro il proprio recinto. La partnership porta su Premiere mobile per iOS uno spazio dedicato alla creazione di Short, completo di modelli esclusivi, effetti preimpostati e pubblicazione diretta su YouTube.

Adobe Premiere Mobile, è possibile creare Short di YouTube

La mossa profuma di guerra territoriale nel mondo del video editing mobile, dove ogni piattaforma cerca di trattenere i suoi talenti offrendogli strumenti sempre più potenti e integrati.

Lo spazio “Create for YouTube Shorts” su Premiere mobile offre modelli sviluppati dai migliori creator della piattaforma, completi di testo, effetti e preset di transizione già integrati. Si prende il modello che piace, si carica il proprio video, si personalizza un po’ e il gioco è fatto. Il video è pronto per diventare un contenuto virale, o almeno si spera.

I creator possono anche creare e inviare i propri modelli originali, contribuendo a un ecosistema dove le formule vincenti vengono condivise e replicate all’infinito.

L’ispirazione arriva direttamente dal feed degli Short

La particolarità della partnership, spiega Meagan Keane di Adobe, è che i creator possono trovare l’ispirazione direttamente dal loro feed degli Short. In pratica, se si vede un video interessante mentre si scrolla, si può avviare il modello direttamente su Premiere mobile e cominciare a personalizzarlo per il proprio canale. I contenuti creati su Premiere mobile possono essere condivisi anche su altre piattaforme social. Ma lo spazio è progettato e ottimizzato per gli Short di YouTube, come precisa Adobe.

Come accedere allo spazio creativo

Per accedere allo spazio basta un account gratuito Premiere mobile e un profilo YouTube per pubblicare direttamente sul proprio feed degli Short. I creator possono caricare clip dalla galleria fotografica dell’iPhone, dall’archivio cloud o da Adobe Creative Cloud.

Gli strumenti includono editing multitraccia di precisione, regolazione di colore e luminosità, sovrapposizioni di testo e didascalie, effetti sonori AI, generazione di contenuti con Firefly AI. Praticamente un arsenale completo per creare video anche dallo smartphone.

La guerra degli editor mobile

YouTube sta cercando di allontanare i suoi creator dagli strumenti della concorrenza. CapCut ha conquistato chi produce contenuti per TikTok, mentre Edits di Meta punta a conquistare chi crea Reel per Instagram. La risposta di arriva con Premiere mobile, uno spazio dedicato agli Short che offre tutto il necessario, modelli, effetti e pubblicazione diretta, per convincere i creator a non cercare alternative.

Secondo Meagan Keane, questo è il momento migliore in assoluto per essere un creator. E in effetti, i creator hanno più opzioni che mai. Ma dietro c’è una battaglia commerciale feroce per il controllo degli strumenti di produzione.