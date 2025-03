YouTube lancia l’audio ad alta qualità per gli abbonati Premium

YouTube introdurrà presto una nuova modalità audio con un bitrate superiore, ma solo per gli abbonati Premium. Per la serie “Vuoi un suono migliore su YouTube?“, e allora sgancia i soldi.

Audio di qualità su YouTube solo per gli abbonati Premium

Oggi, su YouTube, esiste un unico formato audio: l’Opus 251, con un bitrate di 128 kbps e una frequenza di campionamento di 48 KHz. Che si stia guardando un video in 144p o in 4K, il suono resta sempre lo stesso. Ma le cose stanno per cambiare.

Android Authority ha scovato nel codice della versione beta di YouTube alcune righe che fanno riferimento a una nuova funzione per regolare la qualità audio indipendentemente da quella video. Una novità assoluta per la piattaforma. Gli utenti potranno scegliere tra tre modalità:

Auto : adatta la qualità alla velocità della connessione Internet;

: adatta la qualità alla velocità della connessione Internet; Normale : probabilmente l’attuale Opus 251 a 128 kbps;

: probabilmente l’attuale Opus 251 a 128 kbps; Alta: dovrebbe migliorare il bitrate, portandolo per esempio a 256 kbps.

Qualità top, ma non per tutti (e tutti i video)

Ma c’è un “ma”, anzi, due. Questa migliore qualità audio sarà riservata esclusivamente agli abbonati YouTube Premium. Un modo per convincere gli utenti a passare alla versione a pagamento. Non è la prima volta che YouTube adotta questa strategia. Già da un po’, offre ai clienti Premium un 1080p con un bitrate superiore, e quindi un’immagine più nitida, mentre gli altri devono accontentarsi di un 1080p di qualità inferiore.

C’è un altro dettaglio da considerare: non tutti i video potranno beneficiare di questa nuova modalità audio più performante. Nei suoi ultimi test, YouTube ha riservato l’audio a 256 kbps solo ad alcuni video musicali. Quindi, per chi non è appassionato di musica o usa già Spotify, Deezer, Apple Music o un altro servizio per ascoltare le proprie canzoni preferite, questa opzione potrebbe non essere poi così interessante.