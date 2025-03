YouTube: bug riproduce gli Shorts in automatico, come risolvere

L’app di YouTube ha un problema, e non da poco. Per alcuni utenti, i video in formato Shorts si aprono automaticamente non appena si avvia l’app, bypassando la homepage. Un comportamento anomalo che sta facendo impazzire parecchia gente.

YouTube apre gli Shorts all’avvio: come risolvere il bug

Negli ultimi anni YouTube ha spinto molto sugli Shorts, la sua risposta a TikTok. Questi brevi video hanno una tab dedicata nell’app mobile, compaiono nei feed della Home e delle Iscrizioni e in generale sono onnipresenti. Ma per alcuni sfortunati utenti, gli Shorts sono diventati fin troppo invadenti.

Il bug si manifesta quando l’ultimo contenuto visualizzato su YouTube è uno Short. La volta successiva che si apre l’app, ci si ritrova catapultati direttamente negli Shorts, anche se magari si voleva vedere tutt’altro. E ultimamente sembra che sia sufficiente aver aperto gli Shorts una volta perché l’app decida di partire sempre da lì, ignorando la homepage.

Il bug ha colpito soprattutto i Nothing Phone (3a) e i Pixel 9 Pro Fold con l’ultima versione dell’app YouTube, ma stando alle segnalazioni su Reddit, il fenomeno è diffuso e in crescita nelle ultime settimane. Non è chiaro quanti utenti abbiano riscontrato lo stesso problema, né se il bug si verifichi anche sui dispositivi iOS.

Una soluzione temporanea in attesa della patch ufficiale

Chiudere l’app o forzarne l’arresto non serve a nulla. L’unico modo per sbarazzarsi del problema è resettare l’app, cancellando dati e cache. Ma attenzione: non appena si riapriranno gli Shorts, il bug tornerà a fare capolino. Su Android, dove YouTube è preinstallato e non può essere disinstallato del tutto, si può ottenere lo stesso effetto facendo “disinstalla aggiornamenti” dal Play Store. Speriamo che Google risolva il problema al più presto.