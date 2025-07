YouTube cancella la pagina Trending, arrivano le classifiche

Dopo dieci anni di onorato servizio, la pagina Trending di YouTube sta per sparire. Il colosso dei video ha annunciato giovedì la rimozione della sezione che dal 2015 aveva il compito di catturare i video virali di cui “tutti parlavano”. Al suo posto arrivano le YouTube Charts, classifiche specifiche per categoria che riflettono un mondo digitale profondamente cambiato.

YouTube elimina la pagina Trending, largo alle classifiche per categoria

Nel 2015, quando la pagina Trending fece il suo debutto, il panorama digitale era più semplice. Un video virale poteva davvero unire milioni di persone attorno allo stesso contenuto. Oggi, YouTube riconosce che i trend sono plasmati da molti video diversi creati da comunità di appassionati diverse , generando più micro-trend che mai.

Le nuove classifiche includono video musicali di tendenza, i migliori podcast settimanali e trailer cinematografici più popolari. YouTube promette di aggiungere altre categorie in futuro, abbandonando definitivamente l’approccio “taglia unica” che aveva caratterizzato la piattaforma per un decennio.

A dare il colpo di grazia alla pagina Trending sono state le raccomandazioni algoritmiche personalizzate. Gli utenti non vanno più a cercare cosa sia di tendenza, fanno affidamento sull’algoritmo attraverso la home page, i commenti e le ricerche.

YouTube ammette candidamente che le visite alla pagina Trending sono calate drasticamente negli ultimi cinque anni. Un declino che racconta la storia di come siamo passati dall’era della “cultura condivisa” a quella delle “bolle personalizzate”.

Il cambiamento però riflette anche la profonda trasformazione di YouTube. Nel 2015 era principalmente una piattaforma per video amatoriali. Oggi ospita contenuti professionali di lunga e breve durata, con creator indipendenti e grandi media che competono per la stessa torta pubblicitaria.

Mostriamo una gamma più ampia di contenuti popolari che siano rilevanti, in modo più naturale rispetto a come gli spettatori già trovano nuovi video , spiega l’azienda. Una filosofia che privilegia la rilevanza personale rispetto alla popolarità universale.

Gli strumenti per i creator restano lì dove sono

Nonostante l’addio ai Trending, YouTube non abbandona i creator nella ricerca del successo. La Tab Inspiration in YouTube Studio continuerà a fornire idee personalizzate per intercettare il prossimo trend. Inoltre, la piattaforma sta sviluppando nuovi strumenti per aiutare i creator emergenti a farsi notare, come la funzione “Hype” che consente al pubblico di promuovere i video più recenti che ritiene interessanti. I creator in ascesa continueranno a ricevere visibilità attraverso i canali social ufficiali di YouTube.

Il futuro è nelle nicchie

Il cambiamento entrerà in vigore nelle prossime settimane, scrivendo la parola fine a un’epoca in cui esisteva ancora l’idea di un “trend universale”. YouTube scommette su un futuro fatto di classifiche tematiche e scoperte personalizzate. E forse non si sbaglia. Nell’era dell’attenzione frammentata, essere di tendenza per tutti significa forse non essere rilevanti per nessuno.