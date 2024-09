YouTube lancia Hype per supportare i piccoli creator

In occasione dell’evento Made On YouTube, la piattaforma ha annunciato una nuova funzionalità chiamata “Hype“, che consentirà ai fan dei creatori con meno di 500.000 iscritti di contribuire attivamente alla promozione dei loro video preferiti.

Questa funzione permetterà agli utenti di far scalare la classifica dei video più pubblicizzati ai contenuti che ritengono meritevoli di maggiore visibilità, offrendo così ai creator emergenti un’opportunità per raggiungere un pubblico più vasto, senza dover fare affidamento esclusivamente sull’algoritmo di raccomandazione, sui risultati di ricerca o sulle collaborazioni.

YouTube aiuta i piccoli creator con la funzione “Hype”

Per utilizzare la nuova funzione, gli utenti dovranno semplicemente cliccare sul pulsante “Hype” posizionato sotto il tradizionale pulsante “Mi piace”. Maggiore sarà il numero di persone che daranno l’hype a un video, più alto sarà il suo posizionamento nella classifica dei 100 video più apprezzati.

Tuttavia, per evitare un uso improprio della funzione da parte dei fan più accaniti, al momento gli utenti saranno limitati a tre “hype” a settimana. YouTube ha spiegato che l’idea di creare questa funzione è nata dall’osservazione del desiderio dei fan appassionati di contribuire attivamente al successo dei loro creator preferiti.

In futuro i fan potranno acquistare gli Hype

In futuro, YouTube prevede di consentire ai fan di acquistare “Hype” aggiuntivi, aprendo così un nuovo flusso di entrate per la piattaforma. Sebbene l’azienda non abbia ancora comunicato la percentuale che tratterrà su questi acquisti, è probabile che adotti un modello simile a quello utilizzato per altre funzioni di monetizzazione, come i Super Thanks, in cui YouTube trattiene il 30% dei ricavi.

Man mano che i creatori accumulano “hype“, guadagnano punti per scalare la classifica settimanale del loro Paese, con un bonus integrato per i canali con un numero inferiore di iscritti, al fine di garantire una maggiore parità rispetto ai creatori più affermati.

Risultati promettenti dalla fase di beta test

Nelle prime quattro settimane di beta test condotte in Turchia, Taiwan e Brasile, gli utenti di YouTube hanno utilizzato la funzione “Hype” oltre 5 milioni di volte su più di 50.000 canali, dimostrando un forte interesse per questa nuova modalità di supporto ai creatori emergenti. La fascia d’età più attiva nell’utilizzo della funzione durante la fase di beta è stata quella dei giovani tra i 18 e i 24 anni, che hanno rappresentato oltre il 30% di tutti gli utenti coinvolti.