YouTube: condivisone video tra amici senza pubblicità

A quanto pare, sono giorni di particolare subbuglio per gli utilizzatori di YouTube che hanno attiva una sottoscrizione Premium. Infatti, dopo l’implementazione della funzione che consente di vedere i video consigliati in coda, arriva adesso la possibilità di condividere fino a 10 video al mese senza pubblicità con persone che non hanno un abbonamento a pagamento.

YouTube: video condivisi senza interruzioni pubblicitarie con Premium

Andando maggiormente in dettagli, gli utenti Premium possono generare un link speciale per un video (sono esclusi i contenuti musicali, YouTube Originals, Shorts, dirette, film e serie TV) e inviarlo ai propri amici, parenti o conoscenti. Chi riceve il link, se risiede in un Paese dove YouTube Premium è disponibile e ha eseguito l’accesso al proprio account, potrà guardare il video senza la comparsa di annunci pubblicitari.

Per ciascun link condiviso sono concesse al massimo 10 visualizzazioni senza spot, a prescindere dal numero di persone con cui è stato condiviso.

I link hanno una validità di 30 giorni dalla loro creazione, a meno che le 10 visualizzazioni consentite non vengano totalizzate prima. Scaduto il tempo o superate le visualizzazioni, il video potrà essere visualizzato nuovamente, ma con le normali interruzioni pubblicitarie. Se un utente non Premium prova di accedere a un link scaduto, potrebbe incorrere in un messaggio di errore.

Da tenere presente che la novità è attualmente in fase di test con un numero ristretto di utenti Premium in Argentina, Brasile, Canada, Messico, Turchia e Regno Unito. Ovviamente, non è da escludere che prossimamente il test possa essere esteso a più paesi.