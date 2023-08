YouTube: corsi di formazione in caso di violazione dei contenuti

Dopo la notizia di uno strumento AI dedicato, YouTube torna a strizzare l’occhio ai creatori di contenuti, decidendo di dare una seconda possibilità a coloro che hanno violato le sue linee guide.

YouTube: corsi di formazione per avvisi di violazione

L’annuncio della cosa è stato dato direttamente dal team di YouTube, fornendo istruzioni dettagliate su cosa aspettarsi e cosa dovrebbero fare i creator in caso di avviso di violazione.

Stando infatti a quanto da poco stabilito, i possessori di un canale sulla nota piattaforma di streaming video avranno ora la possibilità di seguire un corso di formazione educativa quando riceveranno un avviso relativo alla violazione delle line guida della community.

Completando il corso di formazione con successo, YouTube eliminerà l’avviso dal canale di riferimento, a patto però che non venga violata la stessa norma per i successivi 90 giorni.

Se, invece, il creator decide di non seguire il corso di formazione, il video “incriminato” verrà rimosso e al canale sarà applicato un allert.

Se il creatore di contenuti viola nuovamente le medesime norme dopo il periodo di 90 anni, il video di riferimento verrà eliminato e all’utente verrà inviato un altro avviso. Verrà tuttavia data una nuova possibilità per seguire un altro corso di formazione e cancellare ancora una volta l’avvertimento dal canale.

Da tenere presente che si tratta di un cambiamento particolarmente significativo nel modo in cui YouTube va a gestire le violazioni delle norme. In precedenza, infatti, la nota piattaforma di casa Google rimuoveva immediatamente il video in questione e applicava un avviso a vita al canale.