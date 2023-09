Youtube Create, la nuova app di editing video basata sull'AI

In un post sul blog, YouTube annuncia il lancio di YouTube Create, una nuova app di editing video, che consentirà a chiunque di creare e condividere video sulla sua piattaforma. È stata pensata in particolare per la creazione di Shorts, i video brevi (di massimo 60 secondi) con la fotocamera dello smartphone. Dovrebbe “consentire ai creatori di iniziare con una suite di strumenti di produzione per modificare i loro cortometraggi, i loro video più lunghi o entrambi“, scrive YouTube in un comunicato stampa.

La piattaforma annuncia di aver consultato più di 3.000 creatori durante il processo di progettazione di questa nuova applicazione, che ovviamente ricorda CapCut, lo strumento di editing video gratuito di ByteDance, la società madre di TikTok.

“La missione di YouTube è di dare il potere creativo a miliardi di persone, permettendo ai creatori di tutto il mondo di realizzare i contenuti che amano. Questo è il cuore della nostra visione“, ha affermato Neal Mohan, CEO di YouTube.

YouTube Create è già disponibile in versione beta sul Play Store per gli utenti Android in ben 8 paesi: Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Indonesia, India, Corea del Sud e Singapore. Come CapCut, l’applicazione è gratuita. Dovrebbe essere disponibile anche su iOS nel 2024.

Quali sono le funzionalità di YouTube Create?

Per facilitare la produzione di video e continuare a cavalcare l’onda degli Short, che generano “70 miliardi di visualizzazioni giornaliere“, YouTube Create consentirà ai creatori di:

Modificare e tagliare sequenze video,

Generare sottotitoli e didascalie automatici,

Aggiungere voci fuori campo e testo,

Accedere a una libreria di filtri, effetti, adesivi e transizioni,

Ottenere musica royalty-free con tecnologia di beat matching,

Caricare i video creati direttamente sul canale dall’applicazione.

Dream Screen, uno strumento di intelligenza artificiale generativa per gli Shorts

Accanto al lancio di YouTube Create, è stato annunciato Dream Screen, uno strumento di intelligenza artificiale generativa che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno per pochi utenti selezionati, e nel 2024 per tutti.

“Sperimentale”, questa funzionalità dovrebbe consentire ai creator di generare immagini, video e sfondi utilizzando un semplice prompt. “Con Dream Screen, i creatori potranno generare nuove fantastiche ambientazioni per i loro shorts. L’unico limite sarà la loro immaginazione“, promette YouTube.

Ecco una panoramica delle possibilità offerte da Dream Screen:

Oltre a Dream Screen e Create, altre funzionalità AI verranno aggiunte agli strumenti di YouTube. Le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno disponibili all’interno di YouTubeStudio, “per generare idee video (…) per aiutare i creator a fare brainstorming“. Dal prossimo anno, infatti, la ricerca di una colonna sonora sarà assistita dall’intelligenza artificiale in Creator Music. Infine, Aloud consentirà ai creatori di doppiare i propri contenuti in altre lingue.