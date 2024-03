YouTube: doppio tap con intelligenza artificiale

Il fatto che l’intelligenza artificiale sia il trend degli ultimi mesi è ormai cosa ben conclamata e infatti sempre più aziende cercano di integrare soluzioni su di essa basate per migliorare i servizi offerti, anche Google con YouTube. Lo dimostra il nuovo tool integrato di recente in Creator Studio per apporre un’apposita etichetta sui video generati dall’AI e lo dimostra ancor di più la nuova funzione per mandare avanti i filmati.

YouTube testa la funzione “Jump ahead”

YouTube ha infatti cominciato a testare una nuova funzione denominata “Jump ahead” (“Salta avanti” in Italiano) che combina le statistiche e i dati di visione dell’utente YouTube con la potenza dell’intelligenza artificiale per provare a comprendere il momento giusto in cui far terminare lo skip in avanti eseguito dall’utente con il doppio tap.

Al momento la feature è disponibile per pochi utenti americani ed è necessario che vengano raccolti feedback sufficienti prima che possa essere introdotta su larga scala, in modo tale da valutare le reazioni del pubblico e apportare eventuali correzioni per tempo debito.

Attualmente il doppio tap permette di mandare il video avanti di un determinato numero di secondi (10, per impostazione predefinita), ma più è necessario andare avanti o indietro e più i tap aumentano. Con la nuova funzione, invece, Google potrebbe porre rimedio alla cosa, riducendo di gran lunga i passaggi per andare avanti nel video e deducendo in quale momento del filmato l’utente vuole essere destinato.

Da tenere presente che si potrà sempre usare la funzione predefinita per saltare avanti rapidamente nel video, ma volendo si potrà anche selezionare “Jump ahead”.