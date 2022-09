YouTube ha iniziato a testare una nuova interfaccia

Sono iniziati da qualche settimana i test in casa YouTube per la riprogettazione della home page, con particolare attenzione al linguaggio di design Material You.

Il portale di proprietà Google sta lavorando a un’importante revisione che è stata momentaneamente visibile per alcuni utenti in questi giorni. Come riportato da 9to5Google.com, su web mobile il carosello di argomenti è stato trasformato in rettangoli con angoli arrotondati, mentre la sezione “Esplora” adesso appare all’estrema sinistra.

Le miniature ora presentano degli angoli arrotondati nella home page, nel menu di ricerca e nella pagina del video stesso. Torna il design a pillola per i pulsanti “Su” e “Giù”, “Condividi”, “Salva” e “Segnala”.

Le modifiche all’interfaccia del “nuovo” YouTube

La home page della versione desktop è stata ulteriormente modificata. Innanzitutto, debutta un tema nero scuro/AMOLED al posto del grigio. Il campo di ricerca è a forma di pillola ed è stato aggiornato il carosello degli argomenti.

Pare che questo design verrà portato anche a YouTube Music per Android, ma bisognerà attendere prima che venga reso disponibile a tutti.

La riprogettazione della home page è infatti ancora in fase di test e sarà soggetta ad altre modifiche nelle prossime settimane. L’obiettivo di Google è quello di rendere ancora più moderno e funzionale il suo servizio, avvicinandolo a quello degli altri prodotti della grande G.