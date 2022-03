YouTube: in test le reazioni con emoji ai video

Seppur per il momento ancora in fase di test, su YouTube ci sono altre novità parecchio interessanti in dirittura. Stando infatti a quanto da poco riferito da Google, nelle prossime settimane verrà implementato un sistema di feedback per i video decisamente ben più articolato rispetto a quello in essere che prevede l’uso del pollice su o pollice giù. Stanno giust’appunto per arrivare le Timed Reactions.

YouTube: arrivano le Timed Reactions, ecco cosa sono

In pratica, grazie a questa nuova funzione gli utenti potranno pubblicare una reazione con emoji a un punto preciso dei video. Il pannello delle reaction sarà visibile nella sezione commenti e inoltre si potranno osservare le reazioni degli altri utenti nel momento corrispondente a quello intesto, sebbene in forma anonima.

Non sono stati forniti maggiori dettagli al riguardo, ma è lecito attendersi un funzionamento simile a quanto già offerto da altre piattaforme, come Facebook Live o Twitch. Tra i vari interrogativi senza risposta, vi è quello relativo a quali e quanti emoji sarà possibile usare. YouTube ha fatto sapere solo che testerà vari set di faccine durante tutto il periodo della sperimentazione. Inoltre, non è chiaro neppure se si potrà aggiungere più di una reazione ai filmati.

Ovviamente, va tenuto conto che trattandosi di una funzionalità a carattere sperimentale non è assolutamente da dare per certo il fatto che a test concluso le Timed Reactions vengano effettivamente rese disponibili su YouTube. Tutto dipenderà da come evolveranno le cose e in special modo da come gli utenti reagiranno a questa novità.