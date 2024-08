YouTube invita gli utenti a scrivere note sui video

La funzionalità, annunciata a metà giugno, era accessibile solo ad un numero limitato di utenti. YouTube ha inviato un’email ad un numero maggiore di persone per invitarli a scrivere note sui video. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti in lingua inglese e su app mobile. I creatori dei contenuti possono invece testare una nuova funzionalità che sfrutta Gemini.

Come scrivere note su YouTube

Le note di YouTube sono simili alle note della collettività di X, ma non hanno una funzione di moderazione. Servono solo per aggiungere contesto ai video e quindi informazioni più dettagliate. La nota verrà “votata” dagli altri partecipanti al programma pilota e, se ritenuta utile, sarà visibile sotto il video.

YouTube ha fornito una serie di suggerimenti per la scrittura. L’utente dovrebbe citare le fonti a sostegno di quanto dichiarato nella nota, usare un linguaggio facilmente comprensibile e neutro, evitare di esprimere un’opinione, offrire informazioni di contesto importanti che non sono facilmente reperibili nel video, nella descrizione o nel titolo, rispondere direttamente ad un’affermazione fatta nel video o nel titolo.

Per scrivere una nota è necessario avere un canale YouTube da almeno 6 mesi che non ha ricevuto nessun avviso di violazione delle norme negli ultimi 12 mesi. Chi ha scritto una nota può eliminarla in qualsiasi momento.

In un video pubblicato nel canale Creator Insider viene invece descritta la funzionalità Brainstorm with Gemini. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, i creatori possono ottenere suggerimenti per i contenuti (titoli inclusi) all’interno di YouTube Studio. Al momento è un esperimento accessibile ad un numero limitato di creatori.