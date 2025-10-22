YouTube introduce limite di tempo personalizzato per gli Short

Gli Short sono come buchi neri. Si entra con le migliori intenzioni, e poi ci si ritrova due ore dopo a chiedersi dove sia finita la propria vita mentre si guarda un gatto che suona il pianoforte per la diciassettesima volta.

La nuova funzione permette agli utenti di impostare un limite giornaliero personalizzabile per il tempo trascorso a scorrere il feed degli Short. Quando si raggiunge il limite, ad esempio, mezz’ora di video da trenta secondi, si riceve una notifica che informa educatamente che la funzione è stata messa in pausa per la giornata.

Addio scroll infinito: YouTube lancia limiti di tempo per gli Short

Ma c’è il trucco… Si può ignorare bellamente. Basta un tap e si è di nuovo dentro, come un fumatore che promette di smettere domani mentre accende l’ennesima sigaretta. La responsabilità, alla fine, resta tutta sulle spalle degli utenti.

YouTube non è la prima a fare questa mossa apparentemente altruista. Instagram e TikTok offrono già limiti di tempo simili opzionali, anche se solo TikTok ha avuto il coraggio di estendere la funzione anche agli utenti web. Probabilmente perché sanno che chi scorre TikTok dal computer ha già superato ogni confine conosciuto della procrastinazione e merita almeno un tentativo di salvataggio.

Gli Short sono una parte fondamentale dell’esperienza YouTube , ha dichiarato la piattaforma nel suo annuncio. Per la serie, gli Shorts fanno guadagnare un sacco di soldi perché tengono incollati allo schermo, ma bisogna pur fare qualcosa per la salute mentale digitale, almeno in apparenza…

Impostare un limite di tempo di scorrimento sul feed degli Short consente l’esplorazione, aiutando al contempo gli utenti a essere più consapevoli delle loro abitudini e a gestire il loro tempo in modo efficace . Da notare la parola “esplorazione”, come se scorrere video di quindici secondi fosse paragonabile a una spedizione archeologica nel tempio di Angkor Wat.

Come impostare il limite temporale per gli Short

L’opzione per impostare il limite temporale si trova nelle impostazioni dell’account YouTube. Ovviamente non è in bella vista sulla homepage, ma nascosta tra i menu come un tesoro da cercare. La funzione è in fase di lancio a partire da oggi, quindi ci vuole un po’ di pazienza.

C’è però una categoria di utenti che non avrà scelta, i minori sotto controllo parentale. YouTube promette di estendere questa funzione ai controlli parentali entro la fine dell’anno, e in quel caso le notifiche sui limiti non potranno essere ignorate.