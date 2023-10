YouTube Music è finalmente disponibile su HomePod

Buone notizie per tutti coloro che usufruiscono di YouTube Music e che dispongono anche di un HomePod: come preannunciato a settembre dell’anno corrente, nelle scorse ore, infatti, Google ha annunciato l’arrivo del supporto ufficiale per il suo servizio di streaming musicale sullo smart speaker di casa Apple.

YouTube Music è ufficialmente fruibile da HomePod

La novità consente di utilizzare i comandi vocali, come ad esempio “Ehi Siri, riproduci musica”, per avviare YouTube Music su un HomePod. Si tratta di una comoda alternativa all’avvio manuale dell’app sullo smartphone o sul tablet e all’utilizzo di AirPlay, cosa che invece in assenza del supporto ufficiale era necessario fare per poter usufruire del servizio di streaming musicale di “big G” su HomePod.

L’unica cosa di cui occorre tenere conto è che, al parti di quanto richiesto per gli altoparlanti Google Assistant, per sfruttare l’integrazione su HomePod è indispensabile essere abbonati a YouTube Premium, oppure a YouTube Music Premium.

Per effettuare la configurazione, bisogna in primo luogo aggiornare l’app di YouTube Music all’ultima versione disponibile per il dispositivo in uso. Fatto ciò, bisogna aprire l’app, sfiorare l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra, recarsi nella sezione Impostazioni, poi in quella App connesse e fare tap sulla voce Connetti con HomePod, dunque bisogna eseguire l’accesso al proprio account Google (se richiesto).

Da tenere presente che andando a impostare il servizio di streaming musicale Google come predefinito, non occorrerà aggiungere “su YouTube Music” alla fine dei comandi impartiti a Siri ogni volta che si desidera riprodurre un brano. Per procedere in tal senso, occorre aprire l’app Casa su iOS/iPadOS, raggiungere la sezione Impostazioni della stessa, fare tap sul proprio nome utente, dunque sul proprio nome utente, sulla voce Servizio predefinito e intervenire tramite la schermata successiva.