YouTube Music elimina i testi delle canzoni per gli account gratuiti?

Per molti, seguire i testi delle canzoni su YouTube Music è ormai un’abitudine consolidata. Si ascolta la musica e si canticchia insieme, seguendo le parole che scorrono sullo schermo. Ma la pacchia sta per finire (forse).

Per leggere i testi delle canzoni su YouTube Music servirà l’abbonamento, scoppia la polemica

Diversi utenti hanno segnalato su Reddit un messaggio inaspettato. Dopo un certo numero di visualizzazioni gratuite, l’app invita a passare a YouTube Premium per continuare a leggere i testi. Una funzione considerata di base rischia ora di diventare un lusso per pochi.

YouTube Music si appoggia a servizi esterni come LyricFind e MusixMatch per mostrare i testi. Queste collaborazioni hanno un costo, e Google sembra intenzionata a ridurre l’impatto economico spingendo gli utenti a sottoscrivere l’abbonamento. Una strategia già vista. Nel 2024, Spotify aveva provato a rendere i testi esclusivi per gli abbonati Premium. Il risultato? Una valanga di proteste e un dietrofront quasi immediato.

Test limitati, ma il rischio c’è (ed è per tutto il mondo)

Al momento, la restrizione sembra attiva solo su alcuni account in fase di test. Non è chiaro se si tratti di un esperimento o di un cambiamento destinato a diventare permanente. Google non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito, ma la mossa ha già acceso il dibattito. Per la maggior parte degli utenti, i testi non sono un extra, sono parte integrante dell’esperienza musicale.

Abbonamento Premium conviene davvero?

YouTube Premium include già vantaggi come l’ascolto senza pubblicità, la riproduzione in background (che ora si può avere gratis con Edge Canary) e l’accesso a YouTube video. Ma per chi usa YouTube Music solo per ascoltare musica e leggere i testi delle canzoni, questa nuova barriera potrebbe sembrare una forzatura. La domanda è: gli utenti accetteranno di pagare per qualcosa che, fino a ieri, era gratuito?